Пожары в лесах Новоайдарского района Луганской области могли возникнуть вследствие аномальной жары, неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога.
Такие три версии лесных пожаров общей площадью около 5 тыс. га рассматривают правоохранители.
Однако окончательную причину установят только после проведения необходимых экспертиз, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
По факту пожаров было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Основной задачей правоохранителей сейчас является эвакуация жителей и патрулирование территорий с целью предотвращения мародерства.
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Ситуация с пожаром
По состоянию на 10.30 8 июля лесные пожары в Луганской области тушат вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, в том числе два самолета.
Вследствие пожара погибли пять человек и девять (из них двое детей) госпитализированы.
Пожаром уничтожено 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива Волчье озеро.