Пожары в лесах Новоайдарского района Луганской области могли возникнуть вследствие аномальной жары, неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога.

Такие три версии лесных пожаров общей площадью около 5 тыс. га рассматривают правоохранители.

Однако окончательную причину установят только после проведения необходимых экспертиз, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По факту пожаров было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Основной задачей правоохранителей сейчас является эвакуация жителей и патрулирование территорий с целью предотвращения мародерства.

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Ситуация с пожаром

По состоянию на 10.30 8 июля лесные пожары в Луганской области тушат вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, в том числе два самолета.

Вследствие пожара погибли пять человек и девять (из них двое детей) госпитализированы.

Пожаром уничтожено 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива Волчье озеро.