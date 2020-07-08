Пожежі у лісах Новоайдарського району Луганщини могли виникнути внаслідок аномальної спеки, необережного поводження з вогнем або навмисного підпалу.
Такі три версії лісових пожеж загальною площею близько 5 тис. га розглядають правоохоронці.
Однак остаточну причину встановлять тільки після проведення необхідних експертиз, заявив глава Нацполіціі Ігор Клименко.
За фактом пожеж було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Основним завданням правоохоронців нині є евакуація жителів і патрулювання територій з метою запобігання мародерства.
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Ситуація з пожежею
Станом на 10.30 8 липня лісові пожежі на Луганщині гасять поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове.
До гасіння залучено 1 125 осіб і 201 одиницю техніки, зокрема, два літаки.
Внаслідок пожежі загинули п’ятеро людей і дев’ятьох (серед них двоє дітей) госпіталізовано.
Пожежею знищено 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу Вовче озеро.