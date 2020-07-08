Пожар в Северодонецке и Смоляниново: что происходит в Луганской области (Фото, видео)

Пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля около 13.00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района.

Огонь раскинулся на огромной территории и уничтожил более 100 домов. Что стало причиной пожара пока точно неизвестно, однако рассматривается версия поджога.

Что горит в Северодонецке и Смоляниново, а также о последствиях пожара в Луганской области, читайте в нашем материале.

Пожар в Смоляниново

После обеда 7 июля пожар перекинулся на село Смоляниново из-за порывистого ветер (до 25 м/с) и высокой температуру воздуха (+38).

Жителей села и дачного кооператива Волчье озеро эвакуировали, еще 30 человек отселили.

По состоянию на 8 утра 8 июля есть еще несколько отдельных очагов горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Погода в Северодонецке сейчас

8 июля погода в Северодонецке уже не является критической и угрожающей для возможного распространения пожара.

Так, сейчас температура воздуха доходит почти до +30 градусов, но с обеда до вечера ожидается дождь с грозами.

Максимальная скорость ветра будет доходить до 12 метров в секунду.

Как ликвидируют пожар

К ликвидации пожаров привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Из состава ВСУ привлечено 444 военнослужащих.



























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Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов.

— Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению этого пожара. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепаратисты сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем. Рисковать дополнительно еще и жизнями людей никто не будет, — отметил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Всего в тушении привлекли 1 125 человек и 201 единица техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернули оперативны й штаб, пункт жизнеобеспечения, а также работает оперативная группа ГСЧС.

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Последствия и жертвы пожара

В результате пожаров в Луганской области огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива Волчье озеро.

По последним данным, огонь развернулся почти на 100 гектарах.

По утренними данным ГСЧС, во время тушения пожара обнаружили тела четырех погибших, еще 9 человек (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека.

В то же время представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский отметил, что сегодня в больнице умер мужчина.

Ранее же в ДСНС предварительно сообщали о шести погибших.

Реакция власти

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня Кабмин будет решать вопрос выделения средств пострадавшим во время пожара.

9 июля соберется специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая также рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

На место трагедии уже прибыл Владимир Зеленский, чтобы взять ситуацию под личный контроль.

Кроме него также приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Лесные пожары в Луганской области под Северодонецком возникли накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств около села Осколоновка.

Утром 7 июля пожар локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на село Смоляниново.