Пожары в Луганской области локализированы, осталось три небольших очага.

Об этом во время заседания правительства 8 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина заявил, что дал поручение органам местной власти и представителям правительства подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям.

— Деньги в резервном фонде есть, — подчеркнул Шмыгаль.

По предварительным оценкам, более 30 домов полностью сгорели, сообщил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Северодонецк, заявил, что семьям, которые потеряли дом в пожаре, выделят по 300 тыс. грн и 20 тыс. грн для поддержки.

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Ситуация с пожаром

По состоянию на 10.30 8 июля спасатели ГСЧС тушат лесные пожары в Луганской области вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

С огнем борются 1 125 человек при помощи 201 единицы техники, в том числе двух самолетов.

Вследствие пожара погибли пять человек и девять (из них двое детей) госпитализированы.