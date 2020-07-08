Пожары в Луганской области локализированы, осталось три небольших очага.
Об этом во время заседания правительства 8 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина заявил, что дал поручение органам местной власти и представителям правительства подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям.
— Деньги в резервном фонде есть, — подчеркнул Шмыгаль.
По предварительным оценкам, более 30 домов полностью сгорели, сообщил премьер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Северодонецк, заявил, что семьям, которые потеряли дом в пожаре, выделят по 300 тыс. грн и 20 тыс. грн для поддержки.
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Ситуация с пожаром
По состоянию на 10.30 8 июля спасатели ГСЧС тушат лесные пожары в Луганской области вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
С огнем борются 1 125 человек при помощи 201 единицы техники, в том числе двух самолетов.
Вследствие пожара погибли пять человек и девять (из них двое детей) госпитализированы.