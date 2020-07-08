Пожежі на Луганщині локалізовано, залишилося три невеликих вогнища.

Про це під час засідання уряду 8 липня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну заявив, що дав доручення органам місцевої влади та представникам уряду підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалим сім’ям.

– Гроші в резервному фонді є, – наголосив Шмигаль.

За попередніми оцінками, понад 30 будинків повністю згоріли, повідомив прем’єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський, який прибув до Сєвєродонецька, заявив, що родинам, які втратили будинок у пожежі, виділять по 300 тис. грн та 20 тис. грн для підтримки.

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Ситуація з пожежею

Станом на 10.30 8 липня рятувальники ДСНС гасять лісові пожежі в Луганській області поблизу сіл Смолянинове, Капітанове і Воронове.

З вогнем борються 1 125 осіб за допомогою 201 одиниці техніки, зокрема, двох літаків.

Внаслідок пожежі загинули п’ятеро людей і дев’ять (з них двоє дітей) госпіталізовані.