Пожар в Луганской области не потушен: до сих пор горит лесная подстилка

В Луганской области продолжается тушение лесного пожара на территории Новоайдарского района.

По состоянию на 8.00 9 июля горит лесная подстилка на территории трех лесничеств — Боровского, Капитановского и Ахтырского.

Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново. Также дотла сгорели 80 дачных домов кооператива Волчье озеро.

В Смоляниново спасатели ГСЧС за время чрезвычайного происшествия эвакуировали 30 человек, в том числе 13 детей, и 30 человек отселили.

Пожар продолжают тушить почти 1 500 человек при помощи 146 единиц техники, в том числе двух самолетов.

В результате пожара погибли пять человек и девять (из них двое детей) госпитализированы.

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Помощь пострадавшим

Премьер-министр Денис Шмыгаль 8 июля поручил органам местной власти пострадавших регионов и представителям Кабмина подсчитать убытки семей, чьи дома сгорели в результате пожара.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Северодонецк, заявил, что пострадавшим семьям выделят 300 тыс. грн каждой и 20 тыс. грн для поддержки.