Из-за пожаров в Луганской области Украины призвала боевиков немедленно прекратить огонь на Донбассе.

Этот вопрос обсудили участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в среду, 8 июля.

Официальный Киев получил гарантии на безопасный полет самолетов ГСЧС, задействованных в ликвидации пожаров.

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Кроме этого, обсуждались пути решения ситуации с недопуском наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что ожидает от представителей так называемых ДНР и ЛНР согласия на обмен пленными в формате “всех на всех”.

Между тем российские СМИ сообщили, что представитель РФ Борис Грызлов выразил полное “разочарование и недовольство” результатами встречи и добавил, что это “Киев отказывается от обмена пленными”.

Следующее онлайн-заседание участников ТКГ состоится 14 июля.

Во время предварительных консультаций (25 июня) Украина настаивала на проведении выборов на оккупированном Донбассе исключительно по украинскому законодательству.

Тогда же украинская сторона подчеркнула готовность открытия двух новых КПВВ в Луганской области.

Фото: Луганська ОДА