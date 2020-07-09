Пожежу на Луганщині не загасили: досі горить лісова підстилка

На Луганщині продовжується гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району.

Станом на 8.00 9 липня горить лісова підстилка на території трьох лісництв – Борівського, Капітанівського та Охтирського.

Вогонь знищив 23 та пошкодив 36 житлових будинків у селі Смолянинове. Також вщент згоріли 80 дачних будинків кооперативу Вовче озеро.

У Смоляниновому рятувальники ДСНС за час надзвичайної події евакуювали 30 осіб, зокрема 13 дітей, та 30 осіб відселили.

Пожежу продовжують гасити майже 1 500 осіб за допомогою 146 одиниць техніки, зокрема двох літаків.

Внаслідок пожежі загинули п’ятеро людей і дев’ятьох (із них двох дітей) госпіталізовано.

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Допомога постраждалим

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 8 липня доручив органам місцевої влади постраждалих регіонів та представникам Кабміну підрахувати збитки сімей, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський, який прибув до Сєвєродонецька, заявив, що постраждалим родинам виділять 300 тис. грн кожній та 20 тис. грн для підтримки.