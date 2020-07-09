В Польше арестовали двух украинцев за кражу со стройки более $17 тыс.

В Польше задержаны двое украинцев, которых подозревают в кражах со взломом на стройках.

По словам комиссара Марты Суловской из окружного управления полиции Варшавы, убытки от их преступной деятельности, составили 68 тыс. злотых (более $17 тыс. – Ред.).

Полиция начала работать над делом о взломе контейнера на стройке. Злоумышленники разбили жалюзи и украли электроинструменты. Ущерб оценили в почти $8 тыс.

Сотрудники полиции быстро определили, что это двое украинцев 24 и 28 лет из города Вавер.

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Когда у ним пришли с обысками, они заявили, что ничего не знают о краже.

Во время обыска, у них были найдены наркотики, лом, ножницы из листового металла, плоскогубцы и рабочая одежда для взлома.

В квартире также было найдено профессиональное звуковое оборудование. Они не смогли объяснить, откуда взяли все эти вещи.

Полицейские определили, что они имеют отношение к другим кражам.

Украинцев задержали на три месяца. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержание украинца в Польше

30 июня польские пограничники на пункте пропуска в Медице задержали 50-летнего украинца, которого разыскивает Интерпол в 190 странах мира.

Во время его проверки сработала красная карточка, которая сигнализирует о высоком уровне международного розыска и необходимость арестовать и экстрадировать преступника.

Мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества на территории Украины.

Источник: RMF FM