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Факты / Мир

В Польше задержали украинца, которого Интерпол разыскивал в 190 странах

Польские пограничники на пункте пропуска в Медице задержали 50-летнего украинца, которого уже несколько лет в 190 странах мира разыскивает Интерпол.

Во время проверки мужчини сработала красная карточка, сигнализирует о высоком уровне международного розыска и необходимость для всех стран арестовать и экстрадировать разыскиваемого преступника.

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Мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества на территории Украины. Его задержали и передали правоохранителям. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

Также в Польше разыскивают трех гражданок Украины, которые сбежали из самоизоляции.

В городе Пшемент, что в Великопольском воеводстве, украинки исчезли, не захотев находиться дома в вынужденной изоляции, потому что у их соседки подтвердили коронавирус.

Источник: Польское радио

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