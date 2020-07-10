Снимали в сторис: хулиганки устроили погром в электричке под Днепром

Национальная полиция нашла двух хулиганок, которые устроили погром в электричке Пятихатки-Стыковая — Днепр-Главный и сняли это на видео.

Как видно на кадрах, которые опубликовала Укрзализныця, одна из девушек ломала окно, когда в это время другая подбадривала подругу и снимала вандализм на смартфон, чтобы выложить в интернет.

Родители девушек компенсируют Укрзализныце расходы на ремонт вагона в полном объеме – 4 105 грн.

Также на мать девушки составили административный протокол по статье 184 КУАПП — невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1 700 грн.

На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашли и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме — все до копейки — 4105 гривен 26 копеек. На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП — Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен. Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтоб потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае. Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 10 июля 2020 г.

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Вандалы в поезде Львов — Сокаль

В марте другой хулиган Владимир Саноцкий разгромил пригородный поезд Львов — Сокаль.

Парень также снимал свой проступок на видео, благодаря чему правоохранители смогли его найти.

Хулиган получил штраф 8,5 тыс. грн.