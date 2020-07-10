Снимали в сторис: хулиганки устроили погром в электричке под Днепром

Национальная полиция нашла двух хулиганок, которые устроили погром в электричке Пятихатки-Стыковая — Днепр-Главный и сняли это на видео.
Как видно на кадрах, которые опубликовала Укрзализныця, одна из девушек ломала окно, когда в это время другая подбадривала подругу и снимала вандализм на смартфон, чтобы выложить в интернет.
Родители девушек компенсируют Укрзализныце расходы на ремонт вагона в полном объеме – 4 105 грн.
Также на мать девушки составили административный протокол по статье 184 КУАПП — невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1 700 грн.
На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области.
Ювенальная полиция Днепропетровской области нашли и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео.
Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме — все до копейки — 4105 гривен 26 копеек.
На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП — Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.
Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтоб потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае.
Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 10 июля 2020 г.
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Вандалы в поезде Львов — Сокаль
В марте другой хулиган Владимир Саноцкий разгромил пригородный поезд Львов — Сокаль.
Парень также снимал свой проступок на видео, благодаря чему правоохранители смогли его найти.
Хулиган получил штраф 8,5 тыс. грн.
Хулігани 8 березня розтрощили вагон приміського поїзда № 6056 Львів — Сокаль. Вандали виламали сидіння та розбили шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Свої розваги “інстаблогери” зняли на відео????.
Працівники Національна поліція України прибули на кінцеву станцію Сокаль, проте хуліганів у поїзді вже не було.
Слід зазначити, що на сьогодні залізничники вже відновили вагон поїзда????.
На останок хотілось додати, що ми вважаємо такі дії неприпустимими і, якби ми голосували під відео в Instagram, то обрали б перший варіант.
Сподіваємось, винні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.
Детальніше за посиланням https://bit.ly/2VZBGmw
Опубликовано Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia Вторник, 10 марта 2020 г.