Знімали в сторіс: хуліганки влаштували погром в електричці під Дніпром

Національна поліція знайшла двох хуліганок, які влаштували погром в електричці П’ятихатки-Стикова – Дніпро-Головний та зняли це на відео.
Як видно на кадрах, які опублікувала Укрзалізниця, одна з дівчат ламала вікно, коли в цей час інша підбадьорювала подругу та знімала вандалізм на смартфон, щоб викласти в інтернет.
Батьки дівчат компенсують Укрзалізниці витрати на ремонт вагона у повному обсязі – 4 105 грн.
Також на матір дівчини склали адміністративний протокол за статтею 184 КУАПП – невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей. Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1 700 грн.
На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области.
Ювенальная полиция Днепропетровской области нашли и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео.
Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме – все до копейки – 4105 гривен 26 копеек.
На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП – Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.
Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтоб потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае.
Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 10 июля 2020 г.
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Вандали у поїзді Львів – Сокаль
У березні інший хуліган Володимир Саноцький розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль.
Хлопець також знімав свій проступок на відео, завдяки чому правоохоронці змогли його знайти.
Хуліган отримав штраф 8,5 тис. грн.
Хулігани 8 березня розтрощили вагон приміського поїзда № 6056 Львів — Сокаль. Вандали виламали сидіння та розбили шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Свої розваги “інстаблогери” зняли на відео????.
Працівники Національна поліція України прибули на кінцеву станцію Сокаль, проте хуліганів у поїзді вже не було.
Слід зазначити, що на сьогодні залізничники вже відновили вагон поїзда????.
На останок хотілось додати, що ми вважаємо такі дії неприпустимими і, якби ми голосували під відео в Instagram, то обрали б перший варіант.
Сподіваємось, винні будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.
Детальніше за посиланням https://bit.ly/2VZBGmw
Опубликовано Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia Вторник, 10 марта 2020 г.