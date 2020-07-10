Знімали в сторіс: хуліганки влаштували погром в електричці під Дніпром

Національна поліція знайшла двох хуліганок, які влаштували погром в електричці П’ятихатки-Стикова – Дніпро-Головний та зняли це на відео.

Як видно на кадрах, які опублікувала Укрзалізниця, одна з дівчат ламала вікно, коли в цей час інша підбадьорювала подругу та знімала вандалізм на смартфон, щоб викласти в інтернет.

Батьки дівчат компенсують Укрзалізниці витрати на ремонт вагона у повному обсязі – 4 105 грн.

Також на матір дівчини склали адміністративний протокол за статтею 184 КУАПП – невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей. Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1 700 грн.

На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашли и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушек согласились компенсировать «Укрзалізниці» затраты на ремонт вагона в полном объёме – все до копейки – 4105 гривен 26 копеек. На маму девушки составлен административный протокол по статье 184 КУпАП – Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен. Родители, уделяйте, пожалуйста, время на должное воспитание Ваших детей, чтоб потом Вам не было стыдно, как в этом прискорбном случае. Опубликовано Антоном Геращенко Пятница, 10 июля 2020 г.

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Вандали у поїзді Львів – Сокаль

У березні інший хуліган Володимир Саноцький розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль.

Хлопець також знімав свій проступок на відео, завдяки чому правоохоронці змогли його знайти.

Хуліган отримав штраф 8,5 тис. грн.