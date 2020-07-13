В ДТП на Старообуховской трассе под Киевом, в которой погибла семья из четырех человек, выжил только один мальчик.

Известно лишь, что сегодня ребенку лучше улучшилось, но он до сих пор пребывает в стабильно тяжелом состоянии.

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Об этом рассказал журналист dtp.kiev. ua Владислав Антонов.

— Мы на связи с родственниками. Мальчик жив, в реанимации Охматдета. Скажу лишь, что сегодня ему лучше, интенсивисты и хирурги Охматдета творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей, — рассказал Антонов.

По его словам, родственники против 12-летнего мальчика против публикации любой информации о его состоянии.

В ДТП на Старообуховской трассе под Киевом погибли четыре человека: двое взрослых, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших.

О водителе Mercedes, который спровоцировал аварию известно, что он был неоднократно судим, а авто находилось в розыске.