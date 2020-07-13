Пожар в Черновцах: фото и видео пожара

Пожар в Черновцах возник около полудня. Загорелась обувная фабрика — огонь охватил третий и четвертый этажи.

— 13 июля в ГСЧС поступила информация, что в г. Черновцы на ул. Прутская 29, на 3-м и 4-м этажах четырехэтажного производственного здания ООО Розма возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тыс. м², — сообщили в ГСЧС.















В Черновцах горит обувная фабрика / 4 фотографии

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Что именно стало причиной пожара тоже пока неизвестно.

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К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники.

Пожар в Одессе

На одной из центральных улиц Одессы загорелся трехэтажный жилой дом 1814 строительства.

По неофициальной версии, возгорание возникло в квартире на последнем этаже.