Пожежа у Чернівцях: фото та відео пожежі

Пожежа у Чернівцях виникла близько полудня. Загорілась взуттєва фабрика – вогонь охопив третій та четвертий поверхи.

– 13 липня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чернівці на вул. Прутська 29, на 3-му та 4-му поверхах чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ Розма виникла пожежа. Площа пожежі складає близько 2 тис. м², – повідомили у ДСНС.















У Чернівцях горить взуттєва фабрика / 4 фотографии

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Що саме стало причиною пожежі теж наразі невідомо.

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До гасіння пожежі залучено 49 чоловік та 16 одиниць техніки.

Пожежа в Одесі

На одній із центральних вулиць Одеси загорівся триповерховий житловий будинок 1814 року будівництва.

За неофіційною версією, займання виникло у квартирі на останньому поверсі.