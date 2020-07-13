У селищі Козин Обухівського району Київської області группа чоловіків незаконно увірвалася до будинку місцевого підприємця та, погрожуючи йому зброєю, викрала гроші.

Вони зв’язали господарів пластиковими стяжками та лякали їх фізичною розправою.

Після вчинення злочину банда зникла. Поліція провела розшукові роботи та затримала чоловіків, які і раніше мали проблеми з законом, на території регіону.

Читайте: У Донецькій області поліцейські торгували наркотиками та вимагали хабарі

За розбій, бандитизм та незаконне поводження зі зброєю правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187, ст. 257 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нині чоловіки перебувають в СІЗО, їм загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

#Поліція Київщини затримала озброєну банду за вчинення зухвалого розбійного нападу на підприємця

Відео за посиланням… Опубликовано Поліція Київської області Воскресенье, 12 июля 2020 г.

У липні на території Київській області четверо чоловіків регулярно вимагали гроші та препарати у наркозалежних.

Крім того, вони торгували зброєю на території регіону. Поліція затримала зловмисників, їм загрожує в’язниця.