Стали известны детали убийства 37-летней женщиной собственного ребенка в Харькове, после чего она совершила самоубийство.

По информации Нацполиции, у женщины были финансовые проблемы, она постоянно брала деньги в долг и не могла их самостоятельно вернуть.

В то же время у харьковчанки не было проблем со спиртным, и она не привлекалась к административной и уголовной ответственности.

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Правоохранители внесли информацию о событии в Единый учет Новобаварского отдела полиции, а также открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают СМИ, погибшую и ее мертвого ребенка нашел брат женщины. У матери были порезаны плечи и предплечья, она лежала на пороге дома. Мертвый мальчик находился в доме. Сколько они там пролежали, пока неизвестно.

Трагедия в Харькове

13 июля полиция Харьковской области сообщила об убийстве 37-летней женщиной своего 10-летнего сына.

Она задушила собственного ребенка, после чего покончила с собой.

Женщина порезала себе вены, перед смертью она оставила записку.

Источник: Нацполиция, УНИАН