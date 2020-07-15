14 июля оккупанты на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Оперативно-тактическая группировка Восток

По защитникам Авдеевки и Водяного противник стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

С гранатометов обстреливали опорные пункты вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового — из крупнокалиберных пулеметов.

У Новомихайловки, вооруженные формирования РФ применили противотанковый ракетный комплекс Фагот, ранены шесть военных.

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Оперативно-тактическая группировка Север

Здесь огонь вели по позициям у сел Шумы и Крымское из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Убили медика во время эвакуации

13 июля боевики убили военного медика во время эвакуации тела погибшего бойца 13 июля. Пропал без вести сержант, которого ранили во время операции. Они до сих пор находятся на поле боя.

13 июля на минах подорвался командир разведвзвода 137 батальона морской пехоты. Украина получила от оккупантов гарантии тишины с 14.00 до 18.00 для эвакуации тела.

Группа, которая отправилась за ним, была маркирована белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками, однако, когда она была в 15 м от погибшего, враг устроил засаду.