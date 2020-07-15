У Києві на Старообухівському шосе знову сталася смертельна аварія. Водій Toyota влетів у Volkswagen.

В результаті ДТП загинули водій Toyota і пасажир Volkswagen.

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– Водій Toyota зіткнувся з Volkswagen, що рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій Toyota та пасажир Volkswagen загинули на місці, а водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, – розповіли у ГУ НП у Києві.

На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

ДТП на Старообухівській трасі

У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.

Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.

Фото: Киев Сейчас