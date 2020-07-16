В Одесі викрили двох поліцейських, які кришували проституцію. Їх затримали під час отримання 24 200 грн неправомірної вигоди.

Двом оперуповноваженим, які за своїми посадами в ГУ Нацполіції в Одеській області якраз мали б боротися зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, повідомлено про підозру.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань встановили, що поліцейські вимагали $2 500 від осіб, які надають платні інтимні послуги, в обмін на те, що їх не буде притягнуто до адміністративної відповідальності через проституцію.

За ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України поліцейським загрожує від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскація майна.























$2 500 за мовчання: в Одесі двоє поліцейських кришували проституцію / 6 фотографий

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Під Рівним поліцейський кришував видобуток бурштину

У травні було викрито поліцейського, який замовчував факти незаконного видобутку бурштину на Рівненщині в обмін на винагороду.

Зловмиснику платили за те, що він попереджав спільників про виїзди своїх колег.

Правоохоронці провели 12 обшуків та вилучили понад 150 кг бурштину вартістю 2,2 млн грн та $6,8 тис. готівки.