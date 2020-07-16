В Днепре после ночного дежурства застрелилась полицейская

В Днепре в служебном кабинете застреленной нашли 30-летнюю полицейскую.

Скорая сразу привезла раненую в областную больницу. За ее жизнь медики боролись до последнего, однако выстрел оказался смертельным.

— Она пустила себе пулю прямо в висок, наши реаниматологи делали все возможное, чтобы запустить сердце, однако смерть, которая наступила прямо в машине, не дала реаниматологам никаких шансов, — рассказывает руководитель Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Погибшей было тридцать лет. Полицейская покончила с собой сразу после ночного дежурства. Официальная версия следствия — самоубийство. Орудие убийства — табельный пистолет Макарова, который нашли рядом с телом.

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По данному факту в полиции открыто уголовное производство по факту самоубийства сотрудницы. Сейчас назначена служебная проверка. У погибшей остались муж и двое маленьких детей.

Ночью 15 июля в Киеве нашли убитым сотрудника Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Он расследовал дела, связанные с военным конфликтом на Донбассе и государственной изменой.