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Факты / Происшествия

Снимал нижнее белье: в парке Тернополя задержали извращенца

В Тернополе патрульные задержали мужчину, который в парке регулярно приставал к малолетним девочкам и показывал им свое обнаженное тело.

16 июля до полиции позвонила женщина, которая стала свидетелем, как мужчина приставал к девушкам в парке Национального возрождения.

Он подходил и обнажал перед ними свой половой орган.

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Инспекторы в парке нашли хулигана. Он был пьян и в агрессивной форме убеждал патрульных, что имеет право избирать, как ему развлекаться и проводить свободное время.

Снимал нижнее белье: в парке Тернополя задержали извращенца

Инспекторы отобрали объяснения и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Изнасиловал в парке ребенка

Во Львове 18-летний юноша изнасиловал в парке 12-летнего мальчика.

Полицейских вызвала женщина, которая рассказала об исчезновении ее сына на прогулке. Копы начали искать ребенка, но вскоре сын сам пришел домой.

Рассказал матери, что на ул. Роксоланы к нему подошел неизвестный мужчина и позвал в парк.

Он пообещал купить мальчику газировку. В парке ребенка скрутил и изнасиловал.

За несколько часов полицейские установили личность насильника и задержали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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