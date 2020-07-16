Снимал нижнее белье: в парке Тернополя задержали извращенца

В Тернополе патрульные задержали мужчину, который в парке регулярно приставал к малолетним девочкам и показывал им свое обнаженное тело.
16 июля до полиции позвонила женщина, которая стала свидетелем, как мужчина приставал к девушкам в парке Национального возрождения.
Он подходил и обнажал перед ними свой половой орган.
Читайте: У школы в Ровно задержан эксгибиционист
Инспекторы в парке нашли хулигана. Он был пьян и в агрессивной форме убеждал патрульных, что имеет право избирать, как ему развлекаться и проводить свободное время.
Инспекторы отобрали объяснения и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
Изнасиловал в парке ребенка
Во Львове 18-летний юноша изнасиловал в парке 12-летнего мальчика.
Полицейских вызвала женщина, которая рассказала об исчезновении ее сына на прогулке. Копы начали искать ребенка, но вскоре сын сам пришел домой.
Рассказал матери, что на ул. Роксоланы к нему подошел неизвестный мужчина и позвал в парк.
Он пообещал купить мальчику газировку. В парке ребенка скрутил и изнасиловал.
За несколько часов полицейские установили личность насильника и задержали.