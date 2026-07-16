Как проверить налог на недвижимость в 2026 году: где посмотреть сумму и реквизиты
- В 2026 году собственники жилья платят налог на недвижимость за 2025 год.
- Налоговое сообщение можно проверить не только в письме, но и через сервисы ГНС.
- В случае ошибки в начислении плательщик имеет право обратиться в налоговую для сверки данных.
В 2026 году владельцы квартир и домов платят налог на недвижимость за 2025 год.
До 1 июля Государственная налоговая служба должна была отправить налоговые уведомления с суммой к уплате и реквизитами. Если письма нет, его следует проверить в электронном формате.
Рассказываем на Фактах ICTV, как проверить налог на недвижимость в 2026 году, где найти сообщения онлайн и что делать, если в нем ошибки.
Как проверить налог на недвижимость онлайн в 2026 году
Уведомление о начисленном налоге налоговая может отправить по почте, вручить лично или разместить в Электронном кабинете плательщика.
Если бумажное письмо вы не получили, проверить информацию можно онлайн.
Инструкция, как проверить налог на недвижимость в 2026 году онлайн:
- Для этого необходимо авторизоваться в Электронном кабинете ГНС, открыть меню ЭК для граждан.
- Перейти к разделу Общая информация о плательщике, а затем найти вкладку Сообщение об обязанности уплатить сумму денежного обязательства.
- Просмотреть сообщение можно также через мобильное приложение Моя налоговая.
- Именно в сообщении указывается сумма налога, сроки уплаты и банковские реквизиты.
Как уплатить налог на недвижимость онлайн
Уплатить налог можно через мобильный банкинг, интернет-банкинг или отделение банка.
Для оплаты понадобятся реквизиты, указанные в налоговом уведомлении:
- счет IBAN;
- код органа казначейства;
- сумма платежа и их назначение.
Если платеж производится через банковское приложение, большинство личных данных подтянется автоматически.
После оплаты желательно через несколько дней снова зайти в Электронный кабинет и убедиться, что средства зачислены.
Что делать, если в налоговом уведомлении есть ошибка
В Государственной налоговой службе напоминают, что плательщик вправе проверить правильность начисления налога.
Для этого можно обратиться в налоговый орган по своему налоговому адресу с письменным заявлением и провести сверку данных.
В ходе такой проверки можно уточнить:
- какие объекты недвижимости учтены при начислении налога;
- их общая площадь;
- право на льготу;
- применяемую ставку налога;
- правильность начисленной суммы.
Если специалисты выявят разногласия между данными налоговой и документами собственника, они произведут перерасчет. После этого плательщику пришлют новое письмо, а предыдущий автоматически утратит силу.
В ГНС также отмечают, что если информация о недвижимости еще не внесена в информационные системы службы, налог могут начислить на основании документов, подтверждающих право собственности.
За консультацией можно обратиться в Офис налоговых консультантов или воспользоваться онлайн-пунктами поддержки ГНС.
Кто платит налог на недвижимость в 2026 году
Напомним, что налог начисляют не на всю площадь жилья, а только на превышающую установленные налоговым кодексом нормы.
В 2026 году они составляют:
- 60 кв. м для квартиры;
- 120 кв. м для жилого дома;
- 180 кв. м, если в собственности одновременно есть квартира и дом.
Максимальная ставка налога в 2026 году составляет 120 грн за каждый квадратный метр, превышающий льготную площадь. Конкретный размер ставки определяют органы местного самоуправления, но они не могут превышать установленного законом лимита.