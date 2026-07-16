В 2026 году владельцы квартир и домов платят налог на недвижимость за 2025 год.

До 1 июля Государственная налоговая служба должна была отправить налоговые уведомления с суммой к уплате и реквизитами. Если письма нет, его следует проверить в электронном формате.

Рассказываем на Фактах ICTV, как проверить налог на недвижимость в 2026 году, где найти сообщения онлайн и что делать, если в нем ошибки.

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Как проверить налог на недвижимость онлайн в 2026 году

Уведомление о начисленном налоге налоговая может отправить по почте, вручить лично или разместить в Электронном кабинете плательщика.

Если бумажное письмо вы не получили, проверить информацию можно онлайн.

Инструкция, как проверить налог на недвижимость в 2026 году онлайн:

  • Для этого необходимо авторизоваться в Электронном кабинете ГНС, открыть меню ЭК для граждан.
  • Перейти к разделу Общая информация о плательщике, а затем найти вкладку Сообщение об обязанности уплатить сумму денежного обязательства.
  • Просмотреть сообщение можно также через мобильное приложение Моя налоговая.
  • Именно в сообщении указывается сумма налога, сроки уплаты и банковские реквизиты.

Как уплатить налог на недвижимость онлайн

Уплатить налог можно через мобильный банкинг, интернет-банкинг или отделение банка.

Для оплаты понадобятся реквизиты, указанные в налоговом уведомлении:

  • счет IBAN;
  • код органа казначейства;
  • сумма платежа и их назначение.

Если платеж производится через банковское приложение, большинство личных данных подтянется автоматически.

После оплаты желательно через несколько дней снова зайти в Электронный кабинет и убедиться, что средства зачислены.

Что делать, если в налоговом уведомлении есть ошибка

В Государственной налоговой службе напоминают, что плательщик вправе проверить правильность начисления налога.

Для этого можно обратиться в налоговый орган по своему налоговому адресу с письменным заявлением и провести сверку данных.

В ходе такой проверки можно уточнить:

  • какие объекты недвижимости учтены при начислении налога;
  • их общая площадь;
  • право на льготу;
  • применяемую ставку налога;
  • правильность начисленной суммы.

Если специалисты выявят разногласия между данными налоговой и документами собственника, они произведут перерасчет. После этого плательщику пришлют новое письмо, а предыдущий автоматически утратит силу.

В ГНС также отмечают, что если информация о недвижимости еще не внесена в информационные системы службы, налог могут начислить на основании документов, подтверждающих право собственности.

За консультацией можно обратиться в Офис налоговых консультантов или воспользоваться онлайн-пунктами поддержки ГНС.

Кто платит налог на недвижимость в 2026 году

Напомним, что налог начисляют не на всю площадь жилья, а только на превышающую установленные налоговым кодексом нормы.

В 2026 году они составляют:

  • 60 кв. м для квартиры;
  • 120 кв. м для жилого дома;
  • 180 кв. м, если в собственности одновременно есть квартира и дом.

Максимальная ставка налога в 2026 году составляет 120 грн за каждый квадратный метр, превышающий льготную площадь. Конкретный размер ставки определяют органы местного самоуправления, но они не могут превышать установленного законом лимита.

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