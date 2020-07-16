Знімав спідню білизну: у парку Тернополя затримали збоченця

У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який у парку регулярно чіплявся до малолітніх дівчат та показував їм своє оголене тіло.

16 липня до поліцейських звернулась жінка, яка стала свідком, як чоловік чіплявся до дівчат у парку Національного відродження.

Він підходив та оголював перед ними свій статевий орган.

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Інспектори у парку відшукали хулігана. Він був п’яний та в агресивній формі переконував патрульних, що має право обирати, як йому розважатись та проводити вільний час.

Інспектори відібрали пояснення та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Зґвалтував у парку дитину

У Львові 18-річний юнак зґвалтував у парку 12-річного хлопчика.

Поліцейських викликала жінка, яка розповіла про зникнення її сина на прогулянці. Копи почали шукати дитину, але незабаром син сам прийшов додому.

Розповів матері, що на вул. Роксолани до нього підійшов невідомий чоловік і покликав у парк.

Він пообіцяв купити хлопчикові газовану воду. У парку дитину скрутив та зґвалтував.

За кілька годин поліцейські встановили особу ґвалтівника та затримали його.