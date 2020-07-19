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Факты / Происшествия

Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети

В Харькове днем 19 июля в результате аварии между тремя авто пять человек получили травмы.

Пострадавших, среди которых двое детей 3-х и 7-ми лет, госпитализировали.

Правоохранители предварительно установили, что виновником ДТП стал водитель Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу движения, где протаранил Hyundai.

От удара Hyundai столкнулся еще с одним авто, которое двигалось сзади в попутном направлении.

В аварии пострадала целая семья, которая ехала в Hyundai – водитель, его жена и двое сыновей. Также в больницу попал водитель Daewoo.

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  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
  • Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети
Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети / 5 фотографий

Под Киевом в ДТП пострадали три человека

18 июня на Варшавской трассе в Киевской области в ДТП попали автомобиль скорой помощи и Volkswagen Tiguan. В результате аварии пострадали три человека.

Источник: Нацполиция

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