Масштабное ДТП в Харькове: в больнице целая семья, пострадали дети

В Харькове днем 19 июля в результате аварии между тремя авто пять человек получили травмы.
Пострадавших, среди которых двое детей 3-х и 7-ми лет, госпитализировали.
Правоохранители предварительно установили, что виновником ДТП стал водитель Daewoo Nexia, который выехал на встречную полосу движения, где протаранил Hyundai.
От удара Hyundai столкнулся еще с одним авто, которое двигалось сзади в попутном направлении.
В аварии пострадала целая семья, которая ехала в Hyundai – водитель, его жена и двое сыновей. Также в больницу попал водитель Daewoo.
Читайте: Второе за день: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП
Под Киевом в ДТП пострадали три человека
18 июня на Варшавской трассе в Киевской области в ДТП попали автомобиль скорой помощи и Volkswagen Tiguan. В результате аварии пострадали три человека.