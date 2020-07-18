ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая

На варшавской трассе в Киевской области в субботу вечером произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека.
— Сегодня около 17.00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г. Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer.
В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, — сообщили в полиции.
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Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия.
— Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи, — добавили в полиции.
ДТП на трассе Одесса-Рени
18 июля произошло смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы.
По предварительным данным полиции, водитель грузовика MAN хотел совершить обгон и влетел в ГАЗель.
Источник: Патрульная полиция Киевской области