ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая

На варшавской трассе в Киевской области в субботу вечером произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека.

— Сегодня около 17.00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г. Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer.

В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, — сообщили в полиции.