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Факты / Происшествия

Под Киевом столкнулись легковушка и скорая — пострадали три человека

На варшавской трассе в Киевской области в субботу вечером произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека.

— Сегодня около 17.00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г. Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer.

В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу, — сообщили в полиции.

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Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия.

— Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи, — добавили в полиции.

  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
  • ДТП под Киевом: столкнулись легковушка и скорая
Под Киевом столкнулись легковушка и скорая — пострадали три человека / 4 фотографии

ДТП на трассе Одесса-Рени

18 июля произошло смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика MAN хотел совершить обгон и влетел в ГАЗель.

Источник: Патрульная полиция Киевской области 

Фото: Патрульная полиция Киевской области 

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