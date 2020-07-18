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Факты / Происшествия

Вторая за день: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП

18 июля еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика MAN хотел совершить обгон и влетел в ГАЗель.

— В результате аварии 30-летний водитель ГАЗели и его на год меньше пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель и пассажир МАN погибли на месте, — отметили в полиции.

  • ДТП Одера-Рені
  • ДТП на трассе Одесса-Рени: погибли два человека
  • ДТП на трассе Одесса-Рени: погибли два человека
  • ДТП Одера-Рені
  • ДТП на трассе Одесса-Рени: погибли два человека
  • ДТП на трассе Одесса-Рени: погибли два человека
Вторая за день: на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП / 3 фотографии

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Сейчас решается вопрос внесения сведений в ЕРДР по факту нарушения правил дорожного движения.

Утренняя ДТП

Вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще трое — госпитализированы.

Автомобили были полностью разбиты. Тела погибших деблокировали бойцы ГСЧС.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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