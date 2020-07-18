ДТП на трассе Одесса-Рени: погибли два человека

18 июля еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени возле села Маяки. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика MAN хотел совершить обгон и влетел в ГАЗель.

— В результате аварии 30-летний водитель ГАЗели и его на год меньше пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель и пассажир МАN погибли на месте, — отметили в полиции.