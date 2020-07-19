ДТП у Харькові: в лікарні ціла сім'я, постраждали діти

У Харкові вдень 19 липня внаслідок аварії між трьома авто п’ятеро людей отримали травми.

Постраждалих, зокрема, двох дітей 3-х і 7-ми років, госпіталізували.

Правоохоронці попередньо встановили, що винуватцем ДТП став водій Daewoo Nexia, який виїхав на зустрічну смугу руху, де протаранив Hyundai.

Від удару Hyundai зіткнувся ще з одним авто, яке рухалося позаду в попутному напрямку.

В аварії постраждала ціла сім’я, яка їхала в Hyundai – водій, його дружина і двоє синів. Також до лікарні потрапив водій Daewoo.

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Масштабна ДТП у Харкові: в лікарні ціла сім’я, постраждали діти / 5 фотографий

Під Києвом у ДТП постраждали три людини

18 червня на Варшавській трасі на Київщині в ДТП потрапили автомобіль швидкої допомоги і Volkswagen Tiguan. Внаслідок аварії постраждали три людини.