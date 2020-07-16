Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не случайный прохожий, который вечером 15 июля увидел, как с третьего этажа недостроя на бульваре Шевченко в Никополе Днепропетровской области упал 13-летний мальчик.

Мужчина не мог подойти к ребенку, потому что мешал высокий забор, поэтому он позвонил спасателям, которые уже вызвали медиков.

К счастью, когда они прибыли, подросток был жив и в сознании, но травмы были серьезные. Его госпитализировали в травматологию городской больницы №1.

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Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а еще — закрытый перелом правой голени и левого предплечья.

В Черноморске Одесской области 19 июня едва не погибла двухлетняя девочка. Она выпала из окна шестого этажа многоэтажки.

Девочка подставила табурет, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, и та не выдержала.