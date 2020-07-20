На Донбасі загинув український боєць – штаб ООС

З 13 по 19 липня українські бійці на Донбасі ліквідували щонайменше 11 бойовиків, ще 14 поранили.

Також українські військовослужбовці знищили один ворожий квадрокоптер.

– За кожне втрачене життя українського воїна окупанти несуть заслужене покарання, повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Читайте: Бойовики блокують пропуск через КПВВ на Донбасі

В ООС вчергове констатували низький морально-психологічний стан військових угрупувань РФ на Донбасі.

– Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу. Вживання алкоголю та наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими, – додали у прес-центрі.

20 липня загинув боєць

20 липня у районі села Шуми на Донеччині загинув український боєць. Про це повідомили у штабі ООС.

Збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Стріляли по позиціях біля Миронівського з артилерії.

Розстріляли українських бійців із засідки

13 липня евакуаційну групу розстріляли бойовики. Загинув медик Микола Ілін, поранення отримало двоє військових.

Група повинна була забрати з сірої зони тіло загиблого офіцера Дмитра Красногрудя. Були у білих накидках та мали дозвіл від спільного центру контролю на прохід. Не доходячи до тіла Красногрудя 15 метрів, бойовики відкрили вогонь по групі. Поранення отримав сержант, який йшов першим. При спробі його евакуювати, куля вбила Миколу Іліна, а ще одного офіцера контузило.

Тіло Іліна з сірої зони винесли бойовики. Передали його за три дні українській стороні. Доля сержанта нині невідома