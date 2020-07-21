Террорист Максим Плохой, который захватил заложников в центре Луцка, угрожает взорвать заминированный автобус, если его требования не будут выполнены.

О свои требованиях он пишет в социальных сетях Twitter и ВКонтакте (запрещенная в Украине. – Ред.).

Он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

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В свои постах он поздравил всех с “Днем антисистемы”.

В Национальной полиции заявили, что мужчина, захвативший автобус, находился на психиатрическом лечении.

Также он называет себя автором книги Философия преступника. Замглавы МВД Антон Геращенко навел цитату из этой книги.

“Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале…”

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.