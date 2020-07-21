Максим Плохой (Кривош) - що відомо про чоловіка, який захопив автобус у Луцьку

Терорист Максим Плохой (Кривош), який захопив заручників у центрі Луцька, загрожує підірвати замінований автобус, якщо його вимоги не будуть виконані.

Про свої вимоги він пише в соціальних мережах Twitter і Вконтакте (заборонена в Україні. – Ред.).

Він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

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У свої постах він привітав усіх з “Днем антисистеми”.

У Національній поліції заявили, що чоловік, який захопив автобус, перебував на психіатричному лікуванні.

Справжнє ім’я терориста, за попередніми даними, Максим Степанович Кривош.

У 2015 році він зареєстрував торгову марку Ямогу під номером 195432, хоча заявку він подавав ще у 2013-му.

У МВС розповіли, що чоловік має дві судимості.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зазначив, що терорист у Луцьку є уродженцем Росії 1975 року народження, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

– Уродженець РФ, 75 року народження, зараз громадянин України, проживає в Луцьку, – заявив Шкіряк.

Також він називає себе автором книги Філософія злочинця. Заступник глави МВС Антон Геращенко навів цитату з цієї книги.

“Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я – это всегда Я, ибо – Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу – не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога – в зеркале…”

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.