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Факты / Происшествия

Хотел обворовать и застрял: в Киеве задержали вора во время кражи из авто

Работники полиции в Киеве задержали жителя Донецкой области возле автомобиля, который он пытался обокрасть.

42-летний мужчина разбил кирпичом окно авто и пытался вытащить технику и убежать, однако ему не удалось — злоумышленник застрял.

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В полицию поступило сообщение, что на улице Елены Телиги неизвестный пытается обокрасть автомобиль. Патрульные Подольского управления полиции прибыли на место событий и освободили вора, после чего задержали.

Злоумышленник застрял между дверцей автомобиля и стеной, у которой была припаркована машина. Он был задержан по ст. 208 УПК Украины.

Также правоохранителями было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 185 (Неоконченный покушение на кражу) УК Украины. Вору грозит до шести лет лишения свободы.

Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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  • крадіжка київ
  • крадіжка київ
  • крадіжка київ
Хотел обворовать и застрял: в Киеве задержали вора во время кражи из авто / 4 фотографии

Патрулирование на улицах

В Киеве Нацполиция и Нацгвардия направили дополнительные патрули для обеспечения безопасности жителей.

Правоохранители будут усиленно патрулировать улицы и места массового скопления людей, а именно рынки, метрополитен и транспортные развязки. Это связано с частыми сообщениями о заминировании в разных районах Киева.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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