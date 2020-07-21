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Факты / Украина

Не только на улицах: Нацполиция и Нацгвардия усиливает патрулирование в Киеве

Нацполиция и Нацгвардия направили дополнительные патрули для обеспечения безопасности жителей Киева.

Правоохранители будут усиленно патрулировать не только улицы, но и места, где массово скапливаются люди — рынки, транспортные развязки, метрополитен и тд.

В Министерстве внутренних дел напомнили гражданам о необходимости срочно сообщать в полицию об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

В случае выявления таких предметов, касаться их строго запрещено, подчеркнули в МВД.

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Взрыв возле станции метро Минская в Киеве

21 июля около 12.30 прогремел взрыв возле станции метро Минская в Киеве.

Кроме взрывчатки, которая сработала, правоохранители обезвредили еще два взрывных устройства.

Их злоумышленники заложили между легковым авто и киосками возле рынка Минский.

Источник: МВД

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