Працівники поліції у Києві затримали мешканця Донеччини біля автомобіля, який він намагався обікрасти.

42-річний чоловік розбив цеглою вікно авто та намагався витягнути техніку та втекти, проте йому не вдалося – зловмисник застряг.

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До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Олени Теліги невідомий намагається обікрасти автомобіль. Патрульні Подільського управління поліції прибули на місце подій та визволили крадія, після чого затримали.

Зловмисник застряг між дверцятами авто та стіною, біля якої була припаркована автівка. Його було затримано за ст. 208 КПК України.

Також правоохоронцями було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ст. 185 (Незакінчений замах на крадіжку) КК України. Крадію загрожує до шести років позбавлення волі.

Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.















Хотів обікрасти і застряг: у Києві затримали злодія під час крадіжки з авто / 4 фотографии

Патрулювання на вулицях

У Києві Нацполіція та Нацгвардія направили додаткові патрулі для забезпечення безпеки жителів.

Правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці та місця масового скупчення людей, а саме ринки, метрополітен та транспортні розв’язки. Це пов’язано з частими повідомленнями про замінування у різних районах Києва.