Захват заложников в Луцке: полиция открыла четыре уголовных производства

Из-за захвата заложников в Луцке Максимом Кривошей полиция Волынской области и СБУ открыли четыре уголовных производства.
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Правоохранители внесли в ЕРДР:
- ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УКУ;
- ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ;
- ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ;
- ст. 258 (Террористический акт) УКУ.
Сегодня луцком террористу объявили о подозрении, а завтра состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения. Сейчас Максим Кривош находится в изоляторе.
Захват заложников в Луцке
Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Кривош находится под стражей, который захватил автобус с пассажирами в Луцке 21 июля, а его обвиняют в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.
Также он добавил, что максимальная мера наказания для луцкого террориста — пожизненное заключение.
Максима Кривоша задержали 21 июля вечером, он сам сдался работникам полиции и отпустил всех заложников.