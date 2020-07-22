Захват заложников в Луцке: полиция открыла четыре уголовных производства

Из-за захвата заложников в Луцке Максимом Кривошей полиция Волынской области и СБУ открыли четыре уголовных производства.

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Правоохранители внесли в ЕРДР:

ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УКУ;

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ;

ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ;

ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

Сегодня луцком террористу объявили о подозрении, а завтра состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения. Сейчас Максим Кривош находится в изоляторе.

Захват заложников в Луцке

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Кривош находится под стражей, который захватил автобус с пассажирами в Луцке 21 июля, а его обвиняют в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.

Также он добавил, что максимальная мера наказания для луцкого террориста — пожизненное заключение.

Максима Кривоша задержали 21 июля вечером, он сам сдался работникам полиции и отпустил всех заложников.