PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Захват заложников в Луцке: полиция открыла четыре уголовных производства

Из-за захвата заложников в Луцке Максимом Кривошей полиция Волынской области и СБУ открыли четыре уголовных производства.

Читайте: Суд изберет меру пресечения террористу из Луцка завтра

Правоохранители внесли в ЕРДР:

  • ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УКУ;
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ;
  • ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ;
  • ст. 258 (Террористический акт) УКУ.

Сегодня луцком террористу объявили о подозрении, а завтра состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения. Сейчас Максим Кривош находится в изоляторе.

Захват заложников в Луцке

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Кривош находится под стражей, который захватил автобус с пассажирами в Луцке 21 июля, а его обвиняют в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.

Также он добавил, что максимальная мера наказания для луцкого террориста — пожизненное заключение.

Максима Кривоша задержали 21 июля вечером, он сам сдался работникам полиции и отпустил всех заложников.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка