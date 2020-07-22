Луцкий террорист Максим Кривош сейчас находится в СИЗО и ему предъявлены обвинения.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке 21 июля, находится под стражей, а его обвиняют в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия.

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— Я уверен, что суд не изберет ни меры пресечения, кроме как содержание под стражей. Далее его ждет суд. Максим Кривош получит длительный срок заключения, — сказал Гращенко.

Также он добавил, что во время захвата террориста никто не пострадал, суд будет учитывать этот факт. Также максимальная мера наказания — пожизненное заключение.

Захват заложников в Луцке

Луцкого террориста Максима Кривоша задержали вечером 21 июля, который утром того же дня захватил автобус с пассажирами и начал угрожать взорвать его.

В течение всего дня он держал людей в салоне общественного транспорта и не позволял никому подходить. Несколько раз он бросал гранаты и стрелял из огнестрельного оружия.

Под вечер он позволил принести полиции воды для заложников, а после разговора с президентом Владимиром Зеленским выпустил трех пассажиров: пожилую женщину, ребенка и беременную.

Позже террорист Максим Кривош сам сдался правоохранителям и выпустил всех заложников.

Работники полиции также отметили, что у него были сообщники. Около полуночи работники Харьковской полиции задержали 44-летнего харьковчанина.

У него в доме было обнаружено оружие: гранаты, пистолеты, учебно-имитационные запалы. Сейчас он согласился сотрудничать со следствием.