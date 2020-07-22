Захват заложников в Луцке: СБУ раскрыла детали спецоперации по освобождению

Задержка в ходе спецоперации по освобождению заложников в Луцке связана с тактическими действиями спецназовцев.

Об этом заявил начальник управления СБУ на Волыни Павел Данюков.

— По договоренности, он оставил в автобусе сумку с взрывным устройством. Мы ему приказали покрутиться, постоять, показать себя. Далее к нему подошел Евгений Коваль (Первый заместитель главы Национальной полиции Украины. — Ред.) и работник СБУ. После этого уже подъехали работники СБУ и БТР и бросили светошумовую гранату. Это сделали для того, чтобы прикрыть автобус от возможных сообщников террориста, которые могли быть на Театральной площади, — заявил Павел Данюков.

Читайте: Стрельба в Луцке: террорист звонит с телефонов заложников и требует внимания СМИ

Состояние заложников удовлетворительное, с ними работают психологи.

— Их возраст от 15 лет, состояние удовлетворительное. Их обследовали медики, никого в больницу не повезли, — добавил Данюков.

Он добавил, что наручников на заложниках не было. Максим Кривош насилия к ним не применял.

В СБУ уточнили, что подозреваемый совершил 20 выстрелов из автобуса и бросил три взрывных устройства.

Информации о психическом состоянии злоумышленника пока нет. Также устанавливается есть ли общность людей в преступлении.

Охрану Театральной площади осуществляли 200 полицейских и нацгвардийцев, добавил начальник полиции области Юрий Крошко.

Захват автобуса в Луцке

В 9.25 21 июля на центральной площади Луцка мужчина захватил автобус с пассажирами. Полиция перекрыла центр города и 12 часов вела переговоры с ним.

Наконец, подозреваемый Максим Кривош, сам сдался полицицейським.

Суд изберет меру пресечения Максиму Кривошу завтра.

Сейчас он находится в следственном изолятор Луцка.