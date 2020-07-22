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Факти / Надзвичайні події

Захоплення заручників у Луцьку: СБУ розкрила деталі спецоперації зі звільнення

Затримка під час спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку пов’язані з тактичними діями спецпризначенців.

Про це заявив начальник управління СБУ на Волині Павло Данюков.

– За домовленістю, він залишив у автобусі сумку нібито з вибуховим пристроєм. Ми йому наказали покрутитись, постояти, показати себе. Далі до нього підійшов Євген Коваль (перший заступник Голови Національної поліції України. – Ред.) та працівник СБУ. Після цього вже під’їхали працівники СБУ та БТР і кинули світлошумову гранату.

Це зробили, для того щоб прикрити автобус від можливих спільників терориста, які могли бути на Театральному майдані, – заявив Павло Данюков.

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Стан заручників задовільний, з ними працюють психологи.

– Їх вік від 15 років, стан задовільний. Їх обстежили медики, нікого у лікарню госпіталізували,  – додав Данюков.

Він додав, що кайданок на заручниках не було. Максим Кривош насильства до них не застосовував.

У СБУ уточнили, що підозрюваний здійснив 20 пострілів з автобусу та кинув три вибухових пристроя.

Інформації про психічний стан зловмисника наразі немає. Також встановлюється спільність людей у злочині.

Охорону Театрального майдану здійснювали 200 поліцейських та нацгвардійців, додав начальник поліції області Юрій Крошко.

Захоплення автобуса у Луцьку

О 9.25  21 липня на центральній площі Луцька чоловік захопив автобус з пасажирами. Поліція перекрила центр міста та 12 годин вели переговори з ним.

Врешті, підозрюваний Максим Кривош, сам здався поліцейським.

Суд обере запобіжний захід Максиму Кривошу завтра.

Нині він перебуває у слідчому ізоляторі Луцька.

Джерело: Нацполіція

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