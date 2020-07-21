Террорист в Луцке, который взял в заложники пассажиров рейсового автобуса, требует у журналистов опубликовать свои требования.

В сеть выложили несколько видео, на которых человек, который представляется Максим Плохой, звонит к родственникам заложников и просит распространить его требования. После этого он присылает скриншоты с якобы своими требованиями.

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Он требует, чтобы руководители министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Аудио и текст разговора террориста с родственниками заложников

Разговор с террористом опубликовал житель Луцка Александр Думанский. Его мать находится в автобусе.

Журналисты местного издания Первый пообщались с одной из заложниц. Она также передала трубку террористу, который называет себя Максим Плохой. Женщина сама вышла на связь с журналистами издания.

Плохой: Вы уже распространили мои требования?

Первый: Нет. Мы еще ничего не получили.

Плохой: Вам сейчас владелица этого телефона. У меня есть определенные требования. Если их не выполнят есть. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Первый: Да. Понятно.

Плохой: Меня зовут Максим плохой. Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация.

Первый: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

Плохой: Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя — это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Она заботится о людях.

Первый: А вы можете нам озвучить свои требования?

Плохой: Ты послушай меня! Я сказал, подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте.

Первый: А вы можете нам повторить ваши требования?

Плохой: я тебе не буду повторять требования, они написаны нах..н есть!!! Тебе скинули на Viber бл…ть !.

О подруге, которую захватил человек сообщает КП. Якобы жительнице Луцка Ангелине позвонила знакомая, которая попросила, чтобы она нашла журналистов, потому что она в автобусе в заложниках.

— В полицию звонить не просила, наверное, полиция уже была на месте. Плакать, а потом телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, — рассказала Ангелина.

Что говорят в полиции

В полиции говорят что видели требования и они непонятные.

Правоохранители ведут переговоры с ним. Мужчина на контакт не идет, но требования не содержат никакой конкретики.

— Он в социальных сетях пишет что не удовлетворен системой власти. Мы их изучили — это непонятный набор фраз и требований, — заявил начальник полиции Волыни Юрий Крошко.

По данным полиции, захватил заложников житель Луцка Максим Степанович Крывош. Ему 44 года, он родился в поселке Гай Оренбургской области России.

В 2014 году Крывош издал в Луцке книгу Философия преступника. Это автобиография, в которой он описывает свое пребывание в местах лишения свободы.

В 9.25 21 июля на центральной площади Луцка мужчина захватил автобус с пассажирами, который стоит среди Театральной площади Луцка. На месте происшествия дежурит спецназ и снайперы.

На Волынь вылетел глава МВД Арсен Аваков для координации действий правохранителей. Дело взял на контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Новая Волынь, полиция Волыни