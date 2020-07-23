Голова Громадської організації Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

– На фото мій підпалений сьогодні вночі будинок. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід, – написав Шабунін на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Читайте: У Миколаєві госпіталізували активіста з наскрізними пораненням у голову

Активіст зазначив, що кілька тижнів тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання.

– Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останніх дякую за мотивацію працювати ще більше, – підсумував Шабунін.

Хто такий Віталій Шабунін

Віталій Шабунін – голова Громадської організації Центру протидії корупції, екс-голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (2015-2017 рр.), член партії Демократичний альянс.

У студентські роки став депутатом Рівненської міської ради та працював над розвитком молодіжних ініціатив.

Займається розслідуванням корупційних схем влади часів президентства Януковича та Порошенка.