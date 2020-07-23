Термин терроризм в Украине последние дни стал темой номер один. Причиной тому Максим Кривош, который 21 июля захватил 13 заложников в центре Луцка.

После переговоров с президентом Владимиром Зеленским и выполнения его требования, террорист отпустил заложников, а сам сдался.

Второй случай произошел в Полтаве 23 июля. Во время задержания за угон авто Роман Скрипник взял в заложники правоохранителя и угрожал подорвать гранату.

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После переговоров он обменял заложника на полковника полиции Виталия Шияна, вместе с которым сел в авто и поехал за пределы Полтавы. Позже он отпустил заложника, а сам кинулся в бега.

Многие онлайн-эксперты начали выдвигать свои претензии, мол, президент не должен идти на уступки террористов, правоохранители плохо сработали и тому подобное. Кроме того, в интернете уже полно теорий, что это только начало и Украину ждет вездесущий террор.

Однако не стоит паниковать и ставить эти события в один ряд. Ведь единственное, что их связывает это криминальное прошлое у обоих преступников.

— Если конспирологам хочется связывать эти события для более острой сюжетной линии, то пускай. А если по факту, то у них нет ничего общего. По моему мнению, это абсолютно независимые случаи. Просто нет объективной информации, которая бы могла их связывать, — рассказывает кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог Юрий Ирхин.

То есть то, что эти два события случились в примерно одни даты – просто стечение обстоятельств.

По словам эксперта, чаще всего такими людьми двигает отчаяние.

— Человек пытается чего-то добиться, а у него ничего не получается. Он впадает в состояние фрустрации. И ему кажется, что другого выхода кроме этого просто нет, — отмечает психолог.

Фрустрация – психологическое состояние, возникающее, когда человек сталкивается с некими трудностями, которые мешают получить удовлетворение от достижения своей цели. В состоянии фрустрации человек переживает полный комплекс отрицательных эмоций: гнев, отчаяние, тревогу, раздражение, разочарование и т.д.

— На втором месте по распространенности это психические патологии, в частности одержимость какой-то идеей, маниакальность, шизофрения, — добавил Ирхин.

По словам психолога, в Украине террористами чаще движет именно отчаяние. Участились такие случаи на фоне социальных проблем.

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— Я думаю, что это происходит на фоне всеобщей истерии, связанной с протестными движениями относительно недовольства работой власти. Это социальные потрясения. То, что мы наблюдаем, называется гражданским противостоянием. Кто-то отстаивает экономические интересы, кто-то национальные, — рассказывает Борис Ирхин.

Также он отметил, что за последнее 10 лет в Украине возросла социальная активность.

— У нас сейчас модно отстаивать свою правоту при помощи общественности. Вот недавно одному генералу объявили подозрение, он не стал приводить аргументы о своей правоте, а заявил, что давайте поднимать общественность, — рассказал эксперт.

Кроме того, эксперт отметил, что пойти на террористический акт легче человеку, у которого есть криминальное прошлое.

Стоит ли выполнять требования террориста

— Я считаю, что стоит. Президент знал, что его будут троллить, но он перешагнул через себя ради спасения людей, — заявил Ирхин.

Однако каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Напомним, Владимир Зеленский записал видео, на котором призывает смотреть фильм Земляне.

В отместку президенту начали говорить, что сделка с террористом спровоцирует чрезвычайные ситуации в дальнейшем.

— Это сомнительное утверждение. Я не считаю, что это провокационный момент, из-за которого сейчас все кому не попадя пойдут захватывать заложников, — рассказывает психолог.

Можно ли узнать террориста среди своих знакомых

— Сложно сказать, скорее нет, чем да. Ведь эти люди отлично мимикрируют. Они не проявляют ничего. Вся подготовка проходит под строжайшей тайной. Поэтому вычислить достаточно сложно, — отмечает Борис Ирхин.

Вычислить получится разве что технически, если человек будет проявлять свои намерения в социальных сетях или будет ходить по оружейных магазинах и спрашивать, из какого оружие лучше стрелять.

— Как правило, террористы этим не занимаются. Их занятие – дело интимное, как правило, родственникам и близким они ничего не говорят, ведь они первые, кто может сдать, — заявил эксперт.

Луцкого террориста отправили под арест

Луцкий районный суд на два месяца по 18 сентября под стражу террориста Максима Кривоша, который 21 июля удерживал 13 заложников в автобусе.

Права внести залог у него не будет.

Кроме того, луцкий террорист заявил, что не будет подавать апелляцию.