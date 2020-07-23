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Факты / Украина

Луцкого террориста Кривоша арестовали на 2 месяца

Луцкий районный суд на два месяца по 18 сентября под стражу Максима Кривоша, который 21 июля удерживал 13 заложников в автобусе. Права внести залог у него не будет так же как и возможности подать апелляцию.

Сам Кривош говорил, что в вопросе пресечения возлагается на решение суда.

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Террорист в Луцке

21 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение о захвате автобуса в Луцке. В автобусе находились 13 человек, которых злоумышленник взял в заложники.

Одно из его требований террориста выполнил Владимир Зеленский, опубликовав видео со словами Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем. Также президент провел телефонный разговор с террористом.

После этого Кривошей выпустил трех заложников из автобуса.

Около 22.00, через 13 часов после захвата автобуса, террорист сдался.

Источник: Громадське

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