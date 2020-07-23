Термін тероризм в Україні останніми днями став темою номер один. Причиною тому став Максим Кривош, який 21 липня захопив 13 заручників у центрі Луцька.

Після переговорів з президентом Володимиром Зеленським та виконання його вимоги, терорист відпустив заручників, а сам здався.

Другий випадок стався в Полтаві 23 липня. Під час затримання за викрадення авто Роман Скрипник взяв у заручники правоохоронця і погрожував підірвати гранату.

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Після переговорів він обміняв заручника на полковника поліції Віталія Шияна, разом з яким сів в авто і поїхав за межі Полтави. Пізніше він відпустив заручника, а сам кинувся тікати.

Онлайн-експерти почали висувати свої претензії, мовляв, президент не повинен йти на поступки терористів, правоохоронці погано спрацювали тощо. Крім того, в інтернеті вже повно теорій, що це тільки початок і Україну чекає всюдисущий терор.

Однак не варто панікувати і ставити ці події в один рядок. Адже єдине, що їх пов’язує це кримінальне минуле у обох злочинців.

– Якщо конспірологам хочеться пов’язувати ці події для гострішої сюжетної лінії, то нехай буде так. А фактично у цих справ немає нічого спільного. На мою думку, це абсолютно незалежні випадки. Просто немає об’єктивної інформації, яка б могла їх пов’язувати, – розповідає кандидат психологічних наук, судовий експерт-психолог Юрій Ірхін.

Тобто те, що ці дві події сталися в приблизно одні дати – це може бути просто збіг обставин.

За словами експерта, найчастіше рушійною силою для таких людей є відчай.

– Людина намагається чогось домогтися, а у неї нічого не виходить. Вона впадає у стан фрустрації. Людині здається, що іншого виходу окрім цього просто немає, – зазначає психолог.

Фрустрація – психічний стан, що виникає, коли людина стикається з якимись складнощами, які заважають отримати задоволення від досягнення своєї мети. У стані фрустрації людина переживає повний комплекс негативних емоцій: гнів, відчай, тривогу, роздратування, розчарування.

– На другому місці за поширеністю – це психічні патології, зокрема одержимість якоюсь ідеєю, маніакальність, шизофренія, – додав Ірхін.

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За словами психолога, в Україні терористами частіше рухає саме відчай. Почастішали такі випадки на тлі соціальних проблем.

– Я думаю, що це відбувається на тлі загальної істерії, пов’язаної з протестними рухами щодо невдоволення роботою влади. Це соціальні потрясіння. Те, що ми спостерігаємо, називається громадянським протистоянням. Хтось відстоює економічні інтереси, хтось національні, – розповідає Борис Ірхін.

Також він зазначив, що за останні 10 років в Україні зросла соціальна активність.

– У нас зараз модно відстоювати свою правоту за допомогою громадськості. Ось нещодавно одному генералу оголосили підозру, він не наводив аргументи щодо своєї правоти, а заявив, що давайте піднімати громадськість, – розповів експерт.

Крім того, експерт зазначив, що піти на терористичний акт легше людині, в якої є кримінальне минуле.

Чи варто виконувати вимоги терориста

– Я вважаю, що варто. Президент знав, що його будуть тролити, але він переступив через себе заради порятунку людей, – заявив Ірхін.

Проте кожну ситуацію варто розглядати окремо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський записав відео, на якому закликає дивитися фільм Земляни.

Щодо такого вчинку президента почали лунати побоювання, що угода з терористом спровокує надзвичайні ситуації в подальшому.

– Це сумнівне твердження. Я не вважаю, що це провокаційний момент, через який зараз всі кому не лінь підуть захоплювати заручників, – розповідає психолог.

Чи можна виявити терориста серед своїх знайомих

– Складно сказати, скоріше ні. Адже ці люди відмінно мімікрують. Вони не проявляють нічого. Вся підготовка проходить таємно. Тому вирахувати досить складно, – зазначає Борис Ірхін.

Хіба що технічно, якщо людина буде проявляти свої наміри в соціальних мережах або ходитиме у магазини зброї і запитуватиме, з якої зброї краще стріляти.

– Зазвичай, терористи цим не займаються. Їх заняття – справа інтимна, родичам і близьким вони нічого не говорять, адже вони перші, хто можуть здати, – заявив експерт.

Луцького терориста арештували

Луцький районний суд на два місяці до 18 вересня взяв під варту терориста Максима Кривоша.

Права внесення застави він не матиме.

Крім того, луцький терорист не має наміру подавати апеляцію.