Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта Борисполь.

Сотрудниками СБУ подозреваются бизнесмены, которые в 2017 году победили в тендере на строительство многоуровневого паркинга на территории международного аэропорта.

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Их обвиняют в фальсификации документов об объемах выполнения работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Так бизнесмены присвоили почти 37 млн ​​грн.

Во время обысков доме одного из подозреваемых было изъято $60 тыс. и более 1,5 млн грн.

Сейчас СБУ проводит следственные действия и обыски по всем адресам лиц, которые могут быть причастны к хищению средств. Начато дело по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) и с. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.







Присвоили 37 млн грн: СБУ раскрыла хищение средств аэропорта Борисполь / 2 фотографии

Хищение государственных средств

Накануне Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци, что грозило стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци и победили в тендере, не имея соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонтных работ колесных пар для поездов.

Общая сумма ущерба составляет почти 200 млн грн.