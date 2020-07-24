Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта Борисполь.
Сотрудниками СБУ подозреваются бизнесмены, которые в 2017 году победили в тендере на строительство многоуровневого паркинга на территории международного аэропорта.
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Их обвиняют в фальсификации документов об объемах выполнения работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Так бизнесмены присвоили почти 37 млн грн.
Во время обысков доме одного из подозреваемых было изъято $60 тыс. и более 1,5 млн грн.
Сейчас СБУ проводит следственные действия и обыски по всем адресам лиц, которые могут быть причастны к хищению средств. Начато дело по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) и с. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Хищение государственных средств
Накануне Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци, что грозило стабильному функционированию железнодорожных перевозок.
В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци и победили в тендере, не имея соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонтных работ колесных пар для поездов.
Общая сумма ущерба составляет почти 200 млн грн.