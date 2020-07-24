Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, які були виділені на реконструкцію аеропорту Бориспіль.

Співробітниками СБУ підозрюються бізнесмени, які у 2017 році перемогли у тендері на будівництво багаторівневого паркінгу на території міжнародного аеропорту.

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Їх звинувачують у фальсифікації документів щодо обсягів виконання робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так бізнесмени привласнили майже 37 млн грн.

Під час обшуків помешканні одного зі підозрюваних було вилучено $60 тис. та понад 1,5 млн грн. В межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України проводять низку обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів провадження.

Наразі СБУ проводить слідчі дії та обшуки за усіма адресами осіб, які можуть бути причетні до розкрадання коштів. Розпочато справу за ст. 212 (Ухилення від сплати податків) та с. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.







Привласнили 37 млн грн: СБУ викрила розкрадання коштів аеропорту Бориспіль / 2 фотографии

Розкрадання державних коштів

Напередодні Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці, що загрожувало стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці та перемогли у тендері, не маючи відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонтних робіт колісних пар для поїздів.

Загальна сума збитків складає майже 200 млн грн.