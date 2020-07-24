В селе под Винницей трое суток искали шестнадцатилетнюю девушку, которая исчезла бесследно.

Днем она вместе с матерью и тетей пасла на поле скот, пошла в деревню за водой и больше не вернулась.

Сначала родные пытались разыскать девушку самостоятельно, а когда к ночи так и не нашли заявили в полицию. На поиски пропавшей те привлекли кинолога с собакой, водолазов, нацгвардейцев.

Сначала мать думала, что дочь задержалась с друзьями. Только к вечеру бросилась искать ее.

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Уже ночью мать обратилась в полицию. Версию о побеге девушки-подростка из дома сразу отвергли. Наталья в свои шестнадцать имела развитие дошкольницы.

Когда девушку нашли, выяснилось, что она более двух суток провела в земляной ловушке без еды, воды и туалета. Девушка застряла в лисьей норе головой внутрь.

Она не могла ни позвать на помощь, ни освободиться самостоятельно. Девушка могла просто задохнуться. Но умные животные всегда предусматривают в своих домах запасной выход. Именно из-за такой под землю и поступал свежий спасательный воздуха.

Когда девушку освободили, она рассказала, что полезла в нору посмотреть на животных.

Сейчас жизни и здоровью ее ничего не угрожает. Девушка находится в детской областной больнице вместе со своими родственниками.

Исчезновение Алексея Кучапина

По дороге в Днепр пропал без вести руководитель общественной организации Дом Милосердия Киева 40-летний Алексей Кучапин.

16 июля он уехал туда на частном авто, которое по данным родственников, нашел на сервисе Blablacar. Мужчина последнее время занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей за границу.