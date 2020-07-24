У селі під Вінницею три доби шукали шістнадцятирічну дівчину, яка зникла безслідно.

Вдень вона разом з матір’ю та тіткою випасала на полі худобу, пішла у село по воду і більше не повернулась.

Спочатку рідні намагалися розшукати дівчину самотужки, а коли до ночі так і не знайшли заявили в поліцію. На пошуки зниклої ті залучили кінолога з собакою, водолазів, нацгвардійців.

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Спочатку мати думала, що донька затрималася з друзями. Лише надвечір кинулася шукати її.

Вже вночі мати звернулася до поліції. Версію про втечу дівчини-підлітка з дому одразу відкинули. Наталка у свої шістнадцять мала розвиток дошкільняти.

Коли дівчину знайшли, з’ясувалося, що вона понад дві доби провела у земляній пастці без їжі, води та туалету. Дівчина застрягла у лисячій норі головою всередину.

Вона не могла ні покликати на допомогу, ані звільнитися самотужки. Дівчина могла просто задихнутися. Але розумні тварини завжди передбачають у своїх домівках запасний вихід. Саме через такий під землю і надходило свіже рятівне повітря.

Коли дівчину звільнили, вона розповіла, що полізла до нори подивитися на тварин.

Наразі життю та здоров’ю її нічого не загрожує. Дівчина знаходиться у дитячій обласній лікарні разом зі своїми родичами.

Зникнення Олексія Кучапіна

Дорогою в Дніпро пропав безвісти керівник громадської організації Будинок Милосердя Києва 40-річний Олексій Кучапін.

16 липня він поїхав туди на приватному авто, яке за даними родичів, знайшов на сервісі Blablacar. Чоловік останнім часом займався розслідуванням справ, пов’язаних з експортом дітей за кордон.