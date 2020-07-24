В Донецкой области в поселке Мангуш пассажир такси убил водителя и спрятал его тело.

Злоумышленником оказался несовершеннолетний парень, который нанес таксисту ножевые ранения и на следующий же день продал его авто.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что трое суток муж не выходит на связь. По ее словам, он поехал выполнять заказ и не вернулся.

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Выяснилось, что 53-летний мужчина поехал в соседнюю область. Клиентом был 17-летний парень.

Подозреваемый рассказал, что в дороге между ним и водителем произошел конфликт по поводу оплаты за проезд. Он трижды ударил водителя, от чего тот умер на месте. Тело погибшего несовершеннолетний спрятал в камышах возле дороги.

Авто он продал своим знакомым.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. За преступление злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

К сожалению, в Украине это не первый случай, когда нападают на таксистов. Недавно под Кривым Рогом пассажиры напали на таксиста и зарезали его. Ему нанесли минимум три ножевые ранения и перерезали горло.

Источник: Полиция Донетчины