У Донецькій області в селищі Мангуш пасажир таксі вбив водія і сховав його тіло.

Зловмисником виявився неповнолітній хлопець, який наніс таксисту ножові поранення і наступного дня продав його авто.

У поліцію звернулася жінка, яка заявила, що три доби чоловік не виходить на зв’язок. За її словами, він поїхав виконувати замовлення і не повернувся.

З’ясувалося, що 53-річний чоловік поїхав в селище сусідньої області. Клієнтом був 17-річний хлопець.

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Підозрюваний розповів, що в дорозі між ним і водієм стався конфлікт приводу через оплату за проїзд. Він тричі вдарив водія, від чого той помер на місці. Тіло загиблого неповнолітній сховав в очеретах біля дороги.

Авто він продав своїм знайомим.

Зараз з’ясовуються всі обставини трагедії. За злочин зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

На жаль, в Україні це не перший випадок, коли нападають на таксистів. Нещодавно під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і зарізали його. Йому завдали мінімум три ножові поранення і перерізали горло.

Джерело: Поліція Донеччини